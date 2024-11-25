شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستعيد خدمات أحمد العجوز أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى خدمات أحمد العجوز لاعب الفريق البترولى في مباراة الإسماعيلى، المقرر لها أول ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز "دوري NILE".

وغاب أحمد العجوز عن مباراة فاركو وأقيمت الجمعة الماضى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، وانتهت بخسارة الفريق البترولى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وتعرض العجوز للإصابة في وتر الركبة، حيث يعمل الجهاز الطبي للفريق البترولي على تجهيز اللاعب للمشاركة في مباراة الإسماعيلى المقبلة.

وحقق فريق فاركو الفوز الأول فى الدورى هذا الموسم، على إنبى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية، على استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

تقدم أحمد كالوشا لإنبى في الدقيقة 15 بعدما استغل عرضية متقنة ليلعب بشكل رائع في مرمى شيكا، وتعادل عمرو ناصر لنادى فاركو في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وعاد عمرو ناصر ليتقدم لفاركو بالهدف الثانى فى الدقيقة 44، قبل أن يتعادل على فوزى لإنبى من ركلة جزاء في الدقيقة 81، وخطف محمود جهاد الهدف الثالث لفاركو بعد تسديدة قوية في الدقيقة 86، قبل أن يعزز أحمد شريف تقدم فاركو بالهدف الرابع في الدقيقة 89، وقلص على فوزى النتيجة بهدف ثالث لإنبى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع من ركلة جزاء.