أحمد عادل عبد المنعم: عودة جماهير الإسماعيلى منح اللاعبين دفعة قوية لتحقيق الفوز

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الأحد، 24 نوفمبر 2024 08:23 م

قدم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي ورجل المباراة التهنئة الجماهير ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين بعد الانتصار الذي تحقق اليوم أمام بتروجت في مسابقة الدوري المحلي.

وحصد حارس الدراويش وقائده على لقب رجل المباراة بعد المساهمة جليا في حصد فريقه الثلاث نقاط والخروج بشباك نظيفة.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلى بعد المباراة: "عودة الجماهير كان لها الأثر الأكبر في منح اللاعبين دوافع أكبر من أجل تحقيق الفوز أمام فريق محترم يقوده جهاز فني على مستوى عال".



وأضاف: "الانتصار هذا سيمنحنا دفعة قوية لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية من خلال دعم جماهيرنا العظيمة".



وأتم أحمد عادل عبد المنعم حديثه: "سنغلق تلك الصفحة سريعا وسنبدأ من الغد الاستعداد لقادم المباريات ببطولة الدوري".



وخطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".



وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.



بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات، مع الأخذ في الاعتبار أن زد سيلاقى مودرن سبورت وسيراميكا سيواجه حرس الحدود الليلة.