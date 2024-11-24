شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الإسماعيلى وبتروجت فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأحد، 24 نوفمبر 2024 05:55 م
تعادل فريقا الإسماعيلى وبتروجت سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".تشكيل الإسماعيلى أمام بتروجت
حراسة المرمى: أحمد عادل.
الدفاع: حاتم سكر- عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر.
الوسط: هشام محمد- إريك تراوري- محمد عبدالسميع.
الهجوم: نادر فرج- خالد النبريصي- مروان حمدي .
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
كمال السيد، عماد حمدي، على الملواني، محمد حسن، محمد زيدان، محمد خطاري، عمر القط، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح.تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلى
حراسة المرمى: عمر صلاح.
الدفاع: هادي رياض، محمد شديد، رشاد المتولي، حامد حمدان.
الوسط: أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، محمد دودو، بدر يوسف.
الهجوم: شيكودي جبريل.
البدلاء: زياد فرج، عبدالله محمود، إسماعيل بامبا، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، شيمزي كيليتشي، محمد خليفة.
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