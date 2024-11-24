شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الإسماعيلى وبتروجت فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 05:55 م

تعادل فريقا الإسماعيلى وبتروجت سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile".

تشكيل الإسماعيلى أمام بتروجت

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: حاتم سكر- عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر.

الوسط: هشام محمد- إريك تراوري- محمد عبدالسميع.

الهجوم: نادر فرج- خالد النبريصي- مروان حمدي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

كمال السيد، عماد حمدي، على الملواني، محمد حسن، محمد زيدان، محمد خطاري، عمر القط، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح.

تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلى

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: هادي رياض، محمد شديد، رشاد المتولي، حامد حمدان.

الوسط: أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، محمد دودو، بدر يوسف.

الهجوم: شيكودي جبريل.

البدلاء: زياد فرج، عبدالله محمود، إسماعيل بامبا، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، شيمزي كيليتشي، محمد خليفة.