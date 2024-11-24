اخبار الرياضه

شوط أول سلبى بين الإسماعيلى وبتروجت فى دورى nile

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الإسماعيلى وبتروجت فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الأحد، 24 نوفمبر 2024 05:55 م

تعادل فريقا الإسماعيلى وبتروجت سلبياً فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة "دورى nile".

تشكيل الإسماعيلى أمام بتروجت

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: حاتم سكر- عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر.

الوسط: هشام محمد- إريك تراوري- محمد عبدالسميع.
الهجوم: نادر فرج- خالد النبريصي- مروان حمدي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

كمال السيد، عماد حمدي، على الملواني، محمد حسن، محمد زيدان، محمد خطاري، عمر القط، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح.

تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلى

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: هادي رياض، محمد شديد، رشاد المتولي، حامد حمدان.

الوسط: أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، محمد دودو، بدر يوسف.

الهجوم: شيكودي جبريل.

البدلاء: زياد فرج، عبدالله محمود، إسماعيل بامبا، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، شيمزي كيليتشي، محمد خليفة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا