الامارات | بطولة الإمارات للتزلج على الماء تختتم في كاسر الأمواج اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء في كاسر الأمواج في أبوظبي بمشاركة 86 متسابقاً يمثلون 23 دولة.

وتضمنت البطولة عدداً من الفئات التي جمعت بين الناشئين والمبتدئين والمحترفين من الرجال والنساء.

وقال مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية ناصر الظاهري، إن «الجولة الأولى حققت نجاحاً كبيراً من حيث عدد المشاركين ومستوى المنافسة».

وأضاف: «تعد بطولة التزلج على الماء منصة مثالية للشباب لاستعراض مواهبهم والتنافس بروح رياضية عالية.. نحن فخورون بالمشاركين الذين أظهروا مهارات استثنائية واستعرضوا أفضل ما لديهم على الماء، وكان كاسر الأمواج الموقع المثالي لهذه البطولة، إذ وفر أجواء رائعة للتحدي والمتعة».