شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تدعم محمد طارق عضو مجلس الإدارة فى مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد الجيش ببرج العرب، على دعم محمد طارق عضو مجلس الإدارة خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقامة حالياً في مسابقة الدوري الممتاز.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة أثناء المباراة مكتوب عليها: "ابن الزمالك الصادق.. سلامتك يا طارق".

وكان عضو مجلس الزمالك قد تعرض للإصابة بعد حريق منزله منذ عدة أيام ويتواجد حالياً بأحدى مستشفيات القاهرة للعلاج، ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



محمد طارق

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى : محمود جاد، خط الدفاع : حسن علي – باهر المحمدي –محمد هاشم – كريم العراقي، خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم، خط الهجوم : محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود حمدي وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ويوسف الجوهري وعمرو سعداوي و كريم بامبو وسمير فكري وأحمد عيد وبابا بادجي.

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، بينما يحتل المصري المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.