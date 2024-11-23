شكرا لقرائتكم خبر عن 127 مباراة جمعت الزمالك والمصري البورسعيدى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تقام مباراة الزمالك والمصري في الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

تاريخياً.. التقى الفريقان في 127 مباراة سابقة، حقق خلالها الزمالك 74 انتصارا، مقابل 23 فوزا للنادي المصري، كان آخرها الفوز فى لقاء الدور الثانى بهدفين مقابل هدف بالنسخة الماضية للدوري، بينما حسم التعادل نتيجة 30 مواجهة أخرى بين الفريقين، وسجل الزمالك 203 أهداف فى شباك أبناء بورسعيد، فيما استقبلت شباكه 96 هدفا.



127 مباراة جمعت الزمالك والمصري

أول مباراة جمعت الزمالك مع المصرى انتهت بفوز الفارس الابيض بخمسة أهداف مقابل هدف، أكبر فوز للزمالك على المصرى 6-0 فيما يعد أكبر فوز للمصرى على الزمالك 4-1.

ويعد حمادة إمام وعلى خليل هدافى الزمالك في شباك المصرى برصيد 11 هدفا، بينما يعد عبد الواحد السيد أكثر لاعبى الفريقين مشاركة بتاريخ مواجهاتهما برصيد 18 مباراة.

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة.

ويحتل المصري المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.

نجح النادي المصري في الفوز بآخر مواجهتين أمام الزمالك في الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز في الدور الأول بهدف نظيف، ثم فاز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمصري في الدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.