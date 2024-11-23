شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تصعد لنهائي بطولة سنغافورة للاسكواش.. ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي إلى نهائي بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والمستمرة حتى 24 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وفازت أمينة عرفي في نصف النهائي على الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 64 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 10-12, 11-8.

بذلك تضمن مصر لقب السيدات، حيث من المقرر أن تلتقي أمينة عرفي المصنفة العاشرة عالمياً مع مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً في المباراة النهائية.

وفازت هانيا الحمامي في نصف نهائي البطولة على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-7.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع:

7 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: على فرج، ضد كريم الحمامى، فارس دسوقى، يحيى النواسانى، محمد زكريا، يوسف إبراهيم، عمر مسعد.

9 لاعبات فى منافسات السيدات وهن: هانيا الحمامى، كينزى أيمن، سلمى هانى، سناء إبراهيم، سلمى الطيب، زينة ميقيوى، فيروز أبو الخير، أمينة عرفى، نادين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجارى، وحافظت نور الشربينى لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثالث.

وفى تصنيف الرجال، حافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى، كما استقر البطل المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز فى المركز الثانى، عقب انطلاقته المميزة فى الموسم الجديد.