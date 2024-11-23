شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة المصري الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يضرب فريق الزمالك موعدًا مع المصري البورسعيدي، في مباراة من كلاسيكيات الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتولى محمد الحنفي مهمة إدارة مباراة الزمالك والمصري كحكم ساحة، ويعاونه كل من: يوسف البساطي وهاني خيري كحكمين مساعدين، ومحمود وفا حكمًا رابعًا.

وسيتواجد محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو ويعاونه عمر فتحي كحكم "Var" مساعد.

ويتولى محمد الحنفي صافرة مباراة الزمالك والمصري، للمرة الرابعة تاريخيًا "، حيث إن الحنفي أدار 3 مباريات سابقة بين الفريقين في الدوري، وانتهت المواجهات الثلاثة السابقة بين الزمالك والمصري بصافرة محمد الحنفي، بالنتيجة مكررة، (1-0) لصالح الفارس الأبيض.

وسبق وأدار الحنفي 33 مباراة للزمالك، فاز الأخير في 21 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، وتلقى الخسارة فى 5 مباريات.

أخرج الحنفي 38 بطاقة صفراء في مباريات الزمالك، واحتسب للاعبي الأبيض 8 ركلات جزاء.

ويدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة.

ويحتل المصري المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.

ونجح النادي المصري في الفوز بآخر مواجهتين أمام الزمالك في الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز في الدور الأول بهدف نظيف، ثم فاز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمصري في الدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.