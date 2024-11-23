شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستدرج المصري على ستاد برج العرب في الجولة الثالثة بالدوري..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساءً، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ستاد برج العرب، لمتابعة المباراة المثيرة التي تجمع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع ضيفه فريق المصري، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري Nile، حيث يبحث الفريق الأبيض عن رد الاعتبار ومواصلة الانتصارات، بينما يستهدف أبناء المدينة الباسلة مواصلة التفوق على الزمالك بعد الفوز في الموسم الماضي على أبناء ميت عقبة في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري.

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، بينما يحتل المصري المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك علي التحدث مع اللاعبين حول ضرورة التركيز طوال شوطي المباراة والعمل علي تسجيل هدف مبكر في شباك الفريق البورسعيدي من اجل ارباك حساباتهم والعمل علي السيطرة الكلية علي مجريات المباراة، وتقديم كرة ممتعة للجمهور المتعطش لكرة القدم.

ويعاني فريق الزمالك من بعض الغيابات المؤثرة، حيث سيغيب عن اللقاء محمد شحاتة الذي تعرض للاصابة مع منتخب مصر، وسيغيب عن الفريق قرابة الشهر ونصف، فيما يجري مصطفي شلبي اختبار طبي اخير للتاكد من مدي جاهزيته للمباراة بعدما اشتكى اللاعب من اجهاد عضلي، بالاضافة الي رفض جوميز التعجل في الدفع بمحمود حمدي الونش العائد من التاهيل بعد جراحة الرباط الصليبي، واستمرار تأهيل محمد حمدي، واصبح احمد مصطفي زيزو جاهزا بعدما انتهي من البرنامج التأهيلي عقب تعرضه لاصابة عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك الاعتماد علي العناصر الأساسية وهم محمد عواد في حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومحمود بنتايك وعمر جابر في الدفاع، ونبيل دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد في الوسط، واحمد زيزو، مع امكانية الاعتماد علي أحمد فتوح ضمن التشكيل، ويفاضل جوميز بين سيف الدين الجزيري وعمر فرج لقيادة الهجوم.

على الجانب الآخر، يدخل النادي المصري مباراة الليلة مفتقدا لجهود الثنائي، خالد الغندور ومحمد دبش، فيما استعاد الفريق جهود البنيني سامادو أتدجيكو وكذلك خالد الصبحي والذي يفضل الجهاز الفني عدم التسرع في الدفع به خلال اللقاء لعدم تكرار الإصابة.

وعقد علي ماهر المدير الفني للمصري جلسة مع لاعبيه، أكد خلالها على أهمية مواصلة العروض القوية وحصد النقاط لإسعاد جماهير بورسعيد، وأن يكون اللاعبين على نفس مستوى طموحات الإدارة والجماهير، كما حذر مدرب المصري لاعبيه من خطورة الخط الهجومي للزمالك، وخاصة أحمد سيد زيزو، وعبد الله السعيد وناصر منسي وناصر ماهر، مؤكداً على أهمية الترابط بين الخطوط الدفاعية والهجومية وأداء الأدوار المطلوبة بدقة خلال المباراة.

ورصدت إدارة النادي المصري مكافآت مادية لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك في الدوري، خاصة وأن ذلك سيعطي اللاعبين دافع معنوي كبير قبل المشاركة في دور المجموعات بالكونفيدرالية، ويكرر إنجاز الموسم الماضي بعدما فاز المصري على الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ثم فاز في مباراة الإياب بالدوري بهدفين مقابل هدف .