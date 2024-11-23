شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى اليوم السبت في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة قوية عندما يستضيف النادي المصري، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري Nile.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

تقام مباراة الزمالك والمصري في تمام الثامنة مساءً، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى.

ترتيب الزمالك في الدوري

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة.

ترتيب المصري في الدوري

يحتل المصري المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.

آخر مواجهتين للزمالك والمصري في الدوري

نجح النادي المصري في الفوز بآخر مواجهتين أمام الزمالك في الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز في الدور الأول بهدف نظيف، ثم فاز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمصري في الدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.