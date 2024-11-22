بطولة فرنسا: دي تزيربي مذكرا "لم أغادر عندما قصف بوتين كييف"

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا : ذكَّر المدرب الإيطالي لنادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم روبرتو دي تزيربي الجمعة أنه لم يفكر قط في الاستقالة من منصبه، مذكرا بأنه لم يغادر أوكرانيا وفريقه السابق شاختار دانييتسك "عندما قصف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين كييف".

وجاء تصريح دي تزيربي الذي كان غاضبا جدا قبل أسبوعين بعد الهزيمة أمام أوكسير في المرحلة الحادية عشرة على ملعب فيلودروم عندما قال "إذا كنتُ أنا المشكلة، فأنا مستعد للرحيل، سأترك المال وأعيد عقدي"، في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه لنس في المرحلة الثانية عشرة.

وقال الجمعة: "ذا فهم البعض أنني سأستقيل، فليطمئنوا أنني لن أهرب".

وأكد دي تزيربي أيضًا: "لم أغادر أوكرانيا حتى عندما قصف بوتين كييف (كان مدربًا لشاختار دانييتسك). أؤمن بشدة بنادي مرسيليا واللاعبين الذين أدربهم. ليس لدي أي نية للذهاب إلى أي مكان".

وتابع المدرب البالغ من العمر 45 عاما "هذه الكلمات، لا أعتقد أنها كانت قوية. إنها مجرد كلمات شخص يتحمل مسؤولياته. لعبنا خمس مباريات في فيلودروم: فوز واحد وتعادلان وهزيمتان. لذلك من الطبيعي أن أتحمل مسؤولياتي".

وعيِّن دي تزيربي مدربًا لشاختار دانييتسك في عام 2021 وكان على رأس الادارة الفنية للنادي خلال بداية الهجوم الروسي ضد أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وغادر شاختار أخيرًا في تموز/يوليو 2022 وأشرف على تدريب برايتون الانكليزي قبل الالتحاق بمرسيليا هذا الصيف.