شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان رجل مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى بدوري Nile.. صور والان مع تفاصيل الخبر

توج المهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

ودافع المهدى سليمان عن مرمى الاتحاد السكندرى ببسالة ونجح فى التصدى لأكثر من كرة خطيرة من لاعبي الأهلي ليساهم فى تعادل فريقه بهدف لمثله أمام المارد الأحمر.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ويتصدر الدورى مؤقتا منتظرا مباراة الزمالك أمام المصري غدا ، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 7 نقاط في المركز الثالث بعد بيراميدز الثانى.

افتتح التسجيل للأهلي عمرو السولية من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 قبل أن يتعادل فان ديرك للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 87.



المهدى سليمان رجل المباراة



المهدى سليمان



المهدى

تشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام الأهلى

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكري، مروان داوود.

الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر.

الهجوم: فان ديرك - إيمانويل أبياه - فادي فريد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، صبحي سليمان، كريم يحيى، أحمد الشيمي، بنجامين بواتنج، عمرو جمعة، عمر الوحش، عبد الغني محمد، محمد مغربي، عمرو الصالح.