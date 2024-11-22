إمام عاشور يهدر ركلة جزاء للأهلى في الدقيقة 44 أمام الاتحاد السكندرى

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أهدر إمام عاشور لاعب الأهلي ركلة جزاء لفريقه أمام الاتحاد السكندري فى الدقيقة 44 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE"، والنتيجة تشير إلى التعادل السلبى بين الفريقين.

تشكيل الأهلى ضد الاتحاد السكندرى

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.‏

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.‏

وتواجد على دكة البدلاء كلا من، مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

تشكيل الاتحاد السكندرى أمام الأهلى

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عبد الله بكري، مروان داوود.

الوسط: مورو ساليفو، كريم الديب، ناصر ناصر.

الهجوم: فان ديرك - إيمانويل أبياه - فادي فريد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، صبحي سليمان، كريم يحيى، أحمد الشيمي، بنجامين بواتنج، عمرو جمعة، عمر الوحش، عبد الغني محمد، محمد مغربي، عمرو الصالح.