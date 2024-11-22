شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثالثة من بطولة الدورى.

وتقام مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى في الثامنة مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile" ببرج العرب.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات أول أمس الأربعاء، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى وصل التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضى، بعد التواجد مع منتخب بلاده في معسكر نسور قرطاج الأخير.

وكان حمزة المثلوثي ضمن قائمة المنتخب التونسي لخوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.