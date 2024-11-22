شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عيد يحذر من اختفاء الأندية الجماهيرية ويكشف سرا عن رئيس نادى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر صابر عيد، المتحدث الرسمى باسم نادي غزل المحلة، من اختفاء الأندية الجماهيرية بسبب غياب الدعم المادي عن تلك الأندية، وزيادة المصروفات وعدم وجود موارد مالية ثابتة.

وقال صابر عيد في مداخلة إذاعية عبر راديو أون سبورت إف إم: "لا بد أن يساعد اتحاد الكرة في تنمية موارد الأندية الجماهيرية ورئيس نادي غزل المحلة هو من ينفق على النادي".

وأضاف: "قمنا بتغيير قوام الفريق بعد الصعود للدوري الممتاز، ونحتاج إلى دعم مادي، فعلي سبيل المثال جوائز الصعود في أوروبا 130 مليون جنيه إسترليني، ولم نتلق دعما ماديا بعد العودة للدوري الممتاز".

واختتم: "اكتتاب أسهم غزل المحلة في 2022 كان سيكون أبرز الحلول لأزمة غزل المحلة المالية، ولكن المسألة فشلت".