شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكرم أعضاء الجمعية العمومية المتميزين بحضور لبيب والمندوه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

نظم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، يومًا للتميز العلمي والثقافي والمهني، وذلك لتكريم الأعضاء المتميزين، الذين حققوا إنجازات بارزة في مجالاتهم المختلفة.

وشهد حفل الزمالك اليوم، تكريم أعضاء الجمعية العمومية، الذين حصلوا على أوسمة وجوائز تقديرية، وكذلك الذين ترقوا إلى أعلى الدرجات المهنية، وأيضاً التفوق العلمي، بالإضافة إلى أصحاب المؤلفات والإصدارات الأدبية، وأصحاب الإسهامات الفنية المتميزة.

وحضر حفل القلعة البيضاء، حسين لبيب، رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه الحسيني أمين صندوق النادي، وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد سليمان، نيرة الأحمر، رامي نصوحي، وأحمد خالد حسنين، إلى جانب الدكتور عبد الله جورج مستشار المجلس، واللواء حسن موسى، المدير التنفيذي للنادي.

وتخلل الحفل توزيع ميداليات وشهادات تقديرية على المكرمين، في أجواء احتفالية تعكس التزام مجلس إدارة النادي بدعم أعضائه وتشجيعهم على تحقيق المزيد من النجاحات في كل المجالات.

ومن جانبه أكد لبيب أن هذا الحدث يمثل جزءاً من رؤية النادي الشاملة لتعزيز الإبداع والابتكار، وترسيخ دور النادي كمؤسسة داعمة للتفوق، ليس فقط في الرياضة، ولكن في كافة المجالات.



المندوه مع عضو الجمعية العمومية



حسام المندوه



حسين لبيب وحسام المندوه