شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف رامي ربيعة من تدعيم الأهلى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي موقف رامي ربيعة مدافع الفريق من المشاركة في مباراة الاتحاد السكندري بعد غد الجمعة في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.



وعانى رامي ربيعة من الإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة زد السابقة، وخضع لبرنامج تأهيلي، قبل أن يعود ويشارك في المباريات ولكن لم يتحدد موقفه من مباراة الاتحاد.



ويحسم قرار كولر غد الخميس بعد التشاور مع طبيب الفريق موقف ربيعة من دخول مباراة الاتحاد أو يتم استبعاده للحصول على قسط كاف من الراحة.

على جانب آخر، يدرس مسئولو النادي الأهلي مفاتحة الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر في فسخ عقده بالتراضي في يناير المقبل، والتنازل عن الجزء المتبقي من مستحقاته المالية، نظير منحه الاستغناء الخاص به والرحيل لأي نادي يرغب في الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي القادم بالمجان.



ويرغب مسئولو النادي الأهلي في فسخ عقد بيرسي تاو بالتراضي، من أجل إفساح المجال لضم جناح أجنبي جديد، لاسيما مع تراجع مستوى الجناح الجنوب إفريقي، وعدم تقديم الإضافة المطلوبة للفريق الأحمر، بخلاف تقاضي راتب سنوي كبير لا يتناسب مع حجم عطائه داخل الفريق ويفوق المليون دولار سنويا، أي قرابة 50 مليون جنيه مصري.



ويبحث مسئولو النادي الأهلي أكثر من حل مع بيرسي تاو من أجل إنهاء مسألة رحيله في يناير، والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد من أجل تدعيم صفوفه قبل خوض المنافسات القادمة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وأخيرا كأس العالم للأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.