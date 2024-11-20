شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة اليوم ويستعد غدا لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأربعاء، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الخميس على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.