شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى تاسع جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2004 للموسم المحلى 2024- 2025.

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من أصحاب الجياد مع الزمالك وسموحة مع الأهلى والقناة مع الجزيرة وطلائع الجيش مع البنك الأهلى والزهور مع المعادى وهليوبوليس مع الطيران وسبورتنج مع دلفى .

بينما تقام الجولة العاشرة الأربعاء المقبل بلقاءات بين كلا من الزمالك مع الزهور والأهلى مع القناة والمعادى مع الجزيرة والبنك الأهلى مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس ودلفى مع طلائع الجيش والطيران مع سموحة .

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.