شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطمئن على جاهزية سامادو بعد مشاركته فى ودية رع سبورت والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، على جاهزية البنيني سامادو أتدجيكو لاعب الفريق في المباراة الودية التي أقيمت أمس أمام فريق رع سبورت، وانتهت بفوز المصري بسبعة أهداف مقابل هدف، في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك بالدوري.

وكان سامادو غاب عن المصري في انطلاقة الموسم بسبب الإصابة، حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف، لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة مساء السبت المقبل 23 نوفمبر باستاد برج العرب.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

ويسعى علي ماهر لاستغلال توقف الدوري المصري في تجهيز أكثر من لاعب لتعويض غياب المصابين، حيث تضم قائمة إصابات المصري كلا من، خالد الغندور، خالد صبحي، ومحمد دبش.