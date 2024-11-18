شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: هدفنا مجتمع واعٍ ومتفهم لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

أكد عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى بهيئة الرقابة الإدارية، أن منصة تواصل على صفحة الرقابة الإدارية كان من شأنها رفع كفاءة العاملين بالمراجعة والحوكمة.

وأضاف زكريا، فى الجلسة النقاشية للملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة أنه تم إطلاق منظومة داخل الأكاديمية لتدريب العاملين بشكل مباشر أو من خلال دورات تدريبية أون لاين.

وأشار زكريا إلى أن الأكاديمية لها دور فى تنفيذ بنود الاستراتيجية، ومنها خلق مجتمع واع ومتفهم لمكافحة الفساد، كما أن وزارة الرياضة تقوم بدور كبير فى توصيل رسالة رؤية مصر فى مكافحة الفساد فالشباب هم طاقة الأمل.