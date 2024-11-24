ميرنا وليد - بيروت - شاركت الوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، الشابة الجميلة غاييل باليان الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص.
وقد ظهرت غاييل برفقة والدتها وشقيقتها، وخطف الثلاثي الأنظار بجمالهن وأناقتهن.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالاتهن، مؤكدين على الشبه الكبير بين الوالدة وابنتيها وعلى أنها تبدو من نفس سن بناتها.
وقد ارتدت غاييل فستاناً قصيراً من نقشة النمر بظهر مفتوح، أما شقيقتها سيرال فارتدت تنورة وتوب باللون الأبيض، وظهرت الوالدة بفستان متوسط الطول أيضاً باللون الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة مع شقيقتها ووالدتها.. وجمالهن حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.