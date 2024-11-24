وصيفة ملكة جمال لبنان بصورة مع شقيقتها ووالدتها.. وجمالهن حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الوصيفة الثانية لملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا، الشابة الجميلة غاييل باليان الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص.

وقد ظهرت غاييل برفقة والدتها وشقيقتها، وخطف الثلاثي الأنظار بجمالهن وأناقتهن.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إطلالاتهن، مؤكدين على الشبه الكبير بين الوالدة وابنتيها وعلى أنها تبدو من نفس سن بناتها.

وقد ارتدت غاييل فستاناً قصيراً من نقشة النمر بظهر مفتوح، أما شقيقتها سيرال فارتدت تنورة وتوب باللون الأبيض، وظهرت الوالدة بفستان متوسط الطول أيضاً باللون الأبيض.