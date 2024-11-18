شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد بريق الكوماندوز ويوقف هيمنة الأهلى على انتصارات اليد والان مع تفاصيل الخبر

استعاد فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بريقه مجدداً من خلال عودة الثقة للاعبين والجهاز الفنى بالفوز على الأهلى بنتيجة 32-30 فى قمة دورى محترفى كرة اليد للرجال والمؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025، فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة مساء الأحد، بعد اعتذار صالة حسن مصطفى عن عدم استضافة اللقاء.

وشهدت المباريات الأخيرة التى جمعت الأهلى والزمالك فى كرة اليد على الصعيد المحلى والأفريقى تفوق الفريق الأحمر، الذى استطاع تحقيق الفوز فى 6 مواجهات مقابل انتصارين للزمالك.

كما شهدة قمة كرة اليد استعادة روح الكوماندوز وظهور الانسجام بشكل واضح بين اللاعبين والمدير الفنى الإسبانى الجديد فيرناندو باربيتو، وسط تألق ملحوظ للحارس كريم هنداوى واللاعب أحمد الفولى ومعهما شادى خليل.

ويتبقى للأهلى والزمالك 7 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري، بينما يتواجد حاليا سبورتنج في قمة ترتيب الدورى، بسبب المباريات المؤجلة لقطبي الرياضة المصرية فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة والبطولة الأفريقية في المغرب خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخري، حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد.