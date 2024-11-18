شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة التاسعة من بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع وادى دجلة والصيد مع سموحة والعبور مع دلفى وهليوبوليس مع أصحاب الجياد على صعيد المجموعة الأولى، بينما يلتقى سبورتنج مع المقاولون والمعادى مع هليوليدو والشمس مع الزهور والطيران مع الزمالك بالمجموعة الثانية.

وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.