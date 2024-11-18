شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر رحيل ميشالاك نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي الزمالك على الاكتفاء بمدة استعارة البولندي كونراد ميشالاك من أحد السعودي والتي جاءت لمدة موسم واحد، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة البيضاء فور نهاية مدة استعارته، نظرا لعدم تقديمه مستوى أو مردودا جيدا مع الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن ميشالاك لم يتمكن من إقناع البرتغالي جوزيه جوميز بمستواه، خاصة أنه حصل على أكثر من فرصة لكنه لم يكن على المستوى المطلوب، الأامر الذي دفع الجهاز الفني للتحدث عن ضعف مستوى اللاعب وضرورة رحيله فور انتهاء مدة الاستعارة من أحد السعودي.

كونراد ميشالاك لاعب كرة بولندى الجنسية يجيد اللعب فى مركز الجناح الهجومى، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، العالية التي تسعاده على المراوغة، واستهل اللاعب البولندى ميشالاك مشواره مع كرة القدم بالتواجد داخل نادى تشارني زاجان البولندي تحت 19 عامًا، واستمر في اللعب حتى انتقل إلى فالوباز زيلونا جورا البولندي، ومنه إلى ليجيا وارسو، ثم تنقل بين عدة أندية حتى وصل إلى الدوري السعودي ضمن صفوف أحد.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة جوجو التركى وألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق أحد في 3 مباريات سجل هدفا وصنع آخر.



وشارك ميشالام في 275 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 29 هدفًا، وصناعة 32 آخرين،بينما في الموسم الحالي، شارك ميشالاك في 3 مباريات مع نادي أحد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بالسعودية، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.