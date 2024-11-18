شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يقترب من المشاركة فى تدريبات الأهلي بعد انتهاء التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي فى التدريبات الجماعية لفريقه خلال أيام عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية، لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه أمام كاب فيردي وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

واقترب علي معلول من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي فى النسخة الماضية.

وخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي في الأهلي، وبات على مقربة من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية قبل حسم موقفه من القيد فى قائمة الفريق بانتقالات يناير المقبلة أو توجيه الشكر له.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.