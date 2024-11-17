شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يراقب أداء يحيى عطية الله مع أسود الأطلسي أمام ليسوتو غداً والان مع تفاصيل الخبر

يراقب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، أداء لاعبه المغربى يحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق حال مشاركته فى مباراة منتخب بلاده أمام ليسوتو، والمقرر لها غداً الاثنين ضمن الجولة الاخيرة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويبدأ النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة إجراءات شراء عقد المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق نهائياً من نادي سوتشي الروسي، بعدما طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بقاء اللاعب نهائياً عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الجاري من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وظهر الدولي المغربي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية بشكل جعل الجميع داخل النادي، وفي مقدمتهم مارسيل كولر الذى يُطالب بشرائه نهائياً، لاسيما بعد صعوبة عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة مع الفريق بسبب الإصابة الطويلة التي يعاني منها اللاعب بقطع في وتر أكيلس والتي أبعدته عن قائمة الفريق للموسم الجديد، وإن كانت هناك فرصة لقيده في يناير لكن الفرصة صعبة.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.