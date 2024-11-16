شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يضرب موعدا مع الجيش الملكى المغربى فى نصف نهائي أبطال أفريقيا للكرة للنسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق مسار للكرة النسائية موعدًا مع فريق الجيش الملكي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية بعد الفوز على فريق البنك التجاري الإثيوبي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا للكرة للنسائية.

ويلتقى فريق مسار ثاني المجموعة الثانية مع الجيش الملكي متصدر المجموعة الأولى في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا للكرة النسائية، بينما يواجه مازيمبي ثاني المجموعة الأولى مع إيدو كوينز الغيني متصدر المجموعة الثانية.

واحتل فريق مسار للكرة النسائية المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد تحقيقه فوزين وتعادل، بينما جاء إيدو كوينز الغيني في المركز الأول برصيد 7 نقاط، فيما احتل صن داونز المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا تذيل المجموعة فريق البنك التجاري الإثيوبي بدون نقاط.

تأهل تاريخيوتأهل فريق مسار إلى نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ مشاركات الأندية المصرية، فى أول مشاركة لفريق مسار، حيث شارك من مصر سابقا فريق وادي دجلة مرتين من قبل لكنه ودع النسختين من دور المجموعات.