شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد البحريني للسلة: نسعى لتنظيم نسخة مميزة من السوبر المصري البحريني والان مع تفاصيل الخبر

تحدث رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة علاء مدارا عن آخر الاستعدادات لبطولة كأس السوبر المصري البحريني، والمقرر أن تستضيفها البحرين خلال الفترة من 28 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وقال علاء مدارا فى تصريحات صحفية، إن الاستعدادات كانت مبكرة لاستضافة نسخة مميزة من كأس السوبر المصري فى البحرين، والتي صارت مؤخرا وجهة بارزة لتنظيم التظاهرات الرياضية فى مختلف الألعاب.

وأضاف مدارا، أن أعضاء الاتحاد واللجان المكلفة بتنظيم كأس السوبر المصري يعملون منذ أسابيع على كافة المستويات، من تجهيز الملاعب ووضع اللمسات النهائية على ترتيبات استقبال فريقي الأهلي والاتحاد السكندري المصريين، بالإضافة إلى العمل المسبق على الترويج لهذا الحدث فى البحرين ومصر، وإبرام عقود الرعاية مع الشريك التجاري للاتحاد.

وتطرق رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة للحديث عن النسخة الأولى من السوبر المصري، والتي ضمت كلا من الأهلي والزمالك، مؤكداً أنها كانت ناجحة ونحن نريد البناء على ذلك النجاح، فى عجلة التطور لا تتوقف عند حد معين، لذا نعد بتنظيم نسخة مميزة من كأس السوبر المصري الذي يتزامن مع كأس السوبر البحريني، وفي نهاية المطاف يلتقي بطلا السوبر فى البلدين في مباراة نهائية على كأس السوبر البحريني المصري.



وأوضح مداراً أن مثل هذه البطولات تؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات، بما في ذلك قطاع الرياضة والشباب، مشدداً أن اتحاد كرة السلة البحريني حريص على تفعيل الشراكة مع الاتحاد المصري لكرة السلة لا سيما وأن اللعبة متطورة في مصر وتحظى بشعبية جماهيرية كبيرة ولذلك نسعى للاستفادة الكبيرة من احتضان الأشقاء في مصر والتنسيق معهم بشأن الفعاليات المشتركة.

وأشار إلى أن نجاح البحرين فى استقطاب البطولات الرياضية في مختلف الألعاب يساعد على العمل نحو الأمام، من خلال البحث عن شراكات جديدة شواء مع الاتحاد المصري أو غيره من الاتحادات الشقيقة والصديقة.

وتابع، أن مثل هذه البطولات تحظى بشعبية كبيرة ونتوقع حضورا غفيرا من الجماهير، كذلك نتطلع لحضور الجالية المصرية في البحرين وبقية دول الخليج لكأس السوبر المصري لكرة السلة، وهي مناسبة تقدم 3 مباريات على مستوى عالٍ لعشاق اللعبة.

وأتم علاء مدارا تصريحاته أن تذاكر الدخول ستكون متاحة للجماهير المصرية والبحرينية على حد سواء إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للاتحاد البحريني لكرة السلة، وستنشر منصات الاتحاد الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي طرق شراء التذاكر التي سيكون سعرها دينار بحريني واحد للمباراة الواحدة.