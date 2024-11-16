الامارات | روضة السركال بطلة العرب في الشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، روضة السركال، لقب بطلة العرب، وفازت بلقب أستاذة دولية كبيرة، وهو اللقب الأول في تاريخ شطرنج الإمارات على مستوى السيدات، وضمنت المشاركة في كأس العالم المقبلة.

وحسمت روضة المركز الأول لبطولة الشطرنج الكلاسيكي قبل النهاية بجولة، بعد فوزها على المصرية جوي روماني لترفع رصيدها إلى 7.5 نقاط في البطولة التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة.