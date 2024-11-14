شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب بيرسي تاو بإحضار عرض في يناير.. واللاعب يترقب الرحيل المجاني والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي تسويق الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق خلال يناير المقبل، في ظل وجود رغبة في رحيل اللاعب والتعاقد مع لاعب أجنبي جديد قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وطلب مسئولو الأهلي من بيرسي تاو بإحضار عروض للرحيل في يناير وعدم استكمال عقده مع النادي حتى الصيف القادم، لاسيما بعد تراجع مستوى اللاعب وعدم الاستفادة منه بشكل جيد.

ويترقب بيرسي تاو مصيره مع الأهلي ، حيث يرغب اللاعب في فسخ عقده بالتراضي للرحيل المجاني لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه، لاسيما وأن اللاعب لديه رغبة في الانضمام إلى أحد الأندية الجنوب إفريقية بالمجان ودون دفع مقابل مالي إلى النادي الأهلي.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة خلال الساعات، قادماً من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مؤخراً بسبب توقف الدوري على خلفية الإجندة الدولية .

وسافر كولر إلى بلاده عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ليحصد المارد الأحمر 3 نقاط أخرى في بطولة الدوري ، ويعود المدرب السويسري لإستئناف بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.