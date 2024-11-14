شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 العديد من الأخبار الهامة على رأسها الأهلى يبدأ إجراءات تفعيل بند شراء يحيي عطيه الله من سوتشى الروسى، منتخب مصر يكتفى بمران وحيد فى كاب فيردى قبل مواجهة الجمعة، وزيزو يجدد رغبته فى البقاء مع الزمالك.

الأهلي يبدأ إجراءات تفعيل بند شراء عطية الله من سوتشي الروسى

يبدأ مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة القادمة إجراءات تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي خلال الفترة القادمة، بعد ظهور اللاعب بشكل مميز وقدرته على تعويض غياب التونسي علي معلول.

منتخب مصر يكتفى بمران وحيد فى كاب فيردي قبل مواجهة الجمعة

يكتفى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن بمران وحيد في كاب فيردي قبل مواجهة منتخبها في السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب

زيزو يجدد رغبته في البقاء مع الزمالك

جدد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك رغبته بالبقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، إيماناً منه بإكمال مسيرته مع الفريق والتى حقق فيها العديد من الألقاب والإنجازات.

بعثة نادى الزمالك تسافر إلى ليبيا استعداداً لمواجهة النصر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار سفنكس الدولي على متن طائرة خاصة، متجهة إلى ليبيا استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

صراع ثنائى على رئاسة اتحاد الريشة الطائرة بين على حسب الله وهادية حسنى

أيام قليلة وتنتهى مدة مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية 2021-2024 برئاسة الدكتور علي حسب الله، ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري بمقر اتحاد اللعبة في مبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر.

كولر يستقر على منح يوسف أيمن فرصة جديدة فى الأهلي قبل تقييم مستواه الفنى

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على منح فرصة جديدة للاعب يوسف أيمن في الفترة القادمة، من أجل تقييم مستواه بشكل جيد قبل تحديد موقفه النهائي من الاستمرار في صفوف الفريق الأحمر أو التراجع عن تفعيل بند الشراء في عقد إعارته من الدحيل القطري.

الأهلى والزمالك يتصدران ترتيب دورى سيدات الطائرة قبل انطلاق الدور الثانى

يتصدر فريق الأهلى ترتيب المجموعة الأولى لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025 برصيد 21 نقطة من تحقيق الفوز فى الدور الأول يليه وادى رجلة ثم سموحة ثالثا.

رئيس نادى كفر الشيخ لليوم السابع: تعرضنا لصدمة قوية نتيجة إصابة لاعبنا.. وحالته غير مستقرة

قال الكابتن عبد الحميد مصطفي رئيس نادى كفر الشيخ، أن حالة اللاعب محمد شوقي مدافع الفريق مازالت غير مستقرة، مشيرا إلى أنه تم نقل اللاعب إلى مستشفي الزرقا المركزي فور تعرضه للإصابة لإجراء الفحص الطبي اللازم.

3 ملفات تحتاج للحسم على طاولة مجلس إدارة الإسماعيلي.. تجديد العقود الأبرز

يبحث مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، حسم 3 ملفات خلال اجتماعه المقرر لها الأربعاء المقبل، بعد تأجيل اجتماعه الذى كان مقرر له اليوم.

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، استعداداته لمواجهة منتخب الجزائر غدًا الخميس، في ثاني مواجهات الفراعنة في تصفيات شمال إفريقيا التي تحتضنها المغرب.

12 لاعبا يغيبون عن الزمالك فى مباراة النصر الليبى.. تعرف عليهم

استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز 12 لاعبا من قائمة الفريق التي غادرت إلى ليبيا استعداداً لمواجهة النصر الليبي في مهرجان اعتزال نجمه خالد حسين.

ناصر منسى: لا خلافات مع شيكابالا وجوميز يثق فى إمكانياتى

قال ناصر منسي مهاجم الزمالك إن شيكابالا قائد الفريق من أساطير الكرة المصرية، مؤكداً أنه لا يوجد معه أي خلافات وما يثار حول هذا الأمر غير صحيح.