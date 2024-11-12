شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من رضا سليم لإخماد نيران الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من المغربى رضا سليم جناح الأهلى أن اللاعب رفض فكرة السفر لبلاده خلال فترة الراحة التي حصل عليها بسبب الأجندة الدولية رغبة منه في مواصلة التدريبات للحفاظ على فورمته الفنية والبدنية أملا في الحصول على فرصة في المباريات القادمة للمارد الأحمر.

كشف مصدر في الأهلي حقيقة تفكير المغربي رضا سليم فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بدعوى عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة مارسيل كولر، موضحاً أن الأمر غير صحيح واللاعب لم يطلب الرحيل.

وقال المصدر، "رضا سليم حزين لعدم المشاركة بشكل مُنتظم، وهذا طبيعي في كرة القدم، بل لو لم يكن حزيناً لعدم المشاركة لما استحق التواجد في نادٍ كبير كالأهلي، مُشيراً إلى أن حزن اللاعب لعدم المشاركة لم يتجاوز الخطوط الحمراء ولم يتسبب فى أى مشكلة داخل غرفة الملابس".

وأضاف المصدر، "رضا سليم حزن لعدم المشاركة في مباراة العين الإماراتي لكنه حافظ على هدوئه ولم يتسبب فى تعكير صفو احتفالات المارد الأحمر بالفوز على بطل الإمارات بكأس إنتر كونتننتال التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ليحصد لقب بطل القارات الثلاثة ، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.