شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان يقترح لعب أندية الشركات فى المحافظات لخلق شعبية والان مع تفاصيل الخبر

اقترح ياسر ريان نجم الأهلى السابق، ضرورة تمثيل أندية الشركات فى المحافظات المختلفة من أجل خلق شعبية لجذب الشباب من أجل أن تصبح متنفس لظهور مواهب قوية.

وقال ريان ، فى تصريح لـ ”الخليج 365”: تواجد أندية الشركات فى المحافظات بإختيار كل فريق لمحافظة ،مشيرا إلى أن هذه الخطوة قادرة على بناء جماهير لفرق الشركات بشكل كبير .

ويرى ريان، أن وجود أندية الشركات في المحافظات يساهم في خلق المزيد من الجماهيرية لارتباط أبناء المحافظات بهذه الشركات التى أصبحت متنفس لهم في ممارسة الرياضة وتدعيم الرياضة المصرية خاصة على صعيد كرة القدم .