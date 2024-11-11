الامارات | عجمان يكتفي بـ «ودية الوحدة» خلال توقف الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى عجمان بخوض مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، بسبب ارتباط المنتخب الوطني لكرة القدم بمباراتَي قيرغيزستان وقطر في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان «البرتقالي» قد خاض مباراة ودية، الجمعة الماضية، أمام الوحدة وخسرها بهدف دون رد.

وفضّل مدرب عجمان، الصربي غوران تيفجوديتش، خوض مباراة واحدة، لتفادي تعرّض اللاعبين للإرهاق قبل مواجهة الجزيرة خارج ملعبه في الجولة الثامنة للدوري، المقررة يوم 23 الجاري.

وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(البرتقالي) انتظم في فترة إعداد مصغرة، وسيتدرب خلالها على فترتين بهدف الحفاظ على اللياقة البدنية، واستعادة جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابات، مثل وليد اليماحي وعبدالله صالح».

وأضاف أن «غوران تيفجوديتش فضّل الاكتفاء بمباراة الوحدة فقط، بعدما رأى أنها حققت الأهداف الفنية التي كان يسعى إليها، ومن بينها إشراك اللاعبين الذين لم يظهروا كثيراً في مباريات الفريق، سواء ببطولة الدوري أو كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين، فكانت تجربة في غاية الأهمية، من دون النظر إلى النتيجة».

وتابع: «لقد بدأ وليد اليماحي استعادة كامل جاهزيته، وأصبح مرشحاً للعودة إلى مباريات الفريق المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة للمدافع عبدالله صالح، وكلاهما من العناصر الأساسية لعجمان، خصوصاً في الموسم المقبل، وعودتهما ستمنح المدرب الكثير من الخيارات، خصوصاً في الخط الخلفي».

وعن تقييم الجهاز الفني لمستوى المغربي، عبدالحميد صابيري، بعد أربع مباريات خاضها مع «البرتقالي»، قال محمد حسين: «صابيري بدأ استعادة مستواه لكننا مازلنا نطمح إلى المزيد، لأنه يملك إمكانات أفضل بكثير مما قدمه مع الفريق حتى الآن، إذ إن قدراته عالية، وهو بحاجة لاكتمال الجاهزية البدنية والفنية ليظهر بالصورة التي كان عليها في السابق، باعتباره واحداً من أهم المواهب الكروية على الساحة المغربية».

وعن مدى تأثير النقاط السبع التي حصل عليها عجمان في المباريات الثلاث الأخيرة له بالدوري، قال مدير فريق عجمان: «من دون شك كانت نقاطاً مهمة للغاية، بعد بداية متعثرة على صعيد النتائج، لكن المدرب نجح في تدارك هذا الأمر بفضل تكاتف الجميع، وهذه النتائج كان لها تأثير في اللاعبين والجهاز الفني خلال فترة التوقف الحالية، إذ بدا على الجميع الارتياح، وهو ما انعكس على الحالة المعنوية العالية داخل النادي بشكل عام».