شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث ملفات مشتركة مع محافظ الفيوم وجهاز تنمية الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لبحث عدد من الملفات المشتركة ومجموعة من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية ومشاركة الشباب في التطوير على مستوى القطاعات المختلفة والمساهمة في التنمية الشاملة بمحافظة الفيوم.

خلال الاجتماع تمت مناقشة سبل دعم وتطوير المدن الشبابية وتحديث البنية التحتية لتلك المنشآت، إضافة إلى مناقشة عدد من المشروعات من أهمها إقامة معسكرات كشفية ومخيمات شبابية تستهدف تعزيز الأنشطة الرياضية والكشفية وتطوير مهارات الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية وتوعوية في مجالات القيادة والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة البيئية والكشفية التي تعزز الوعي البيئي وتنمي روح التعاون والانتماء في المحافظة.



أشرف صبحى خلال الاجتماع



اشرف صبحى



أشرف صبحى



أشرف صبحى



أشرف صبحى

كما تناول الاجتماع التعاون بين الوزارة والمحافظة في إنشاء شاطئ خاص بمركز التعليم المدني بمنطقة بشكشوك، لاسيما مشاركة الشباب في تنمية المشروعات والاستفادة من موارد المحافظة، وتكثيف الدورات التدريبة والأنشطة التي تهدف للحفاظ على التوازن البيئي والثروة السمكية ببحيرتي وادى الريان وبحيرة قارون، بما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم الشباب وتعظيم دور المدن الشبابية في تعدد المصادر المالية المتنوعة، وكذلك التوسع في المشروعات وتوفير العديد من الفرص التدريبية وفرص العمل، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية قريبة من الشباب ومساندة لهم في رؤيتهم ومستقبلهم.

ووجه وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع، بضرورة العمل على بدء تنفيذ شاطئ خاص للمدينة الشبابية بشكشوك، وزيادة العوائد المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما وجه الوزير بتكثيف فعاليات السياحة الرياضية في المحافظة بهدف جذب المزيد من الزوار وتعزيز الاقتصاد المحلي وإقامة بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تستفيد من الطبيعة الفريدة لمحافظة الفيوم، مثل البحيرات والمحميات الطبيعية، كما تطرق الأجتماع إلي تطوير المرافق الرياضية والسياحية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوفير بيئة مثالية لاستقبال الرياضيين والسياح من مختلف الأعمار. تسهم هذه الفعاليات في نشر الوعي بأهمية الرياضة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مع توفير فرص عمل ودعم الأنشطة المحلية

يأتي هذا اللقاء في إطار التوجيهات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات المختلفة، وتحقيق التنمية والتقدم في مجالات الشباب والرياضة، وخاصة تمكين الشباب وتطوير المدن الشبابية وبيوت الشباب في محافظة الفيوم، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز دور الشباب وتحقيق التكامل بين الرياضة والاقتصاد المحلي، بما يخدم احتياجات الشباب في المجتمع.