شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة عن بيع الإسماعيلى: نرحب بالاستثمار الرياضى فى الأندية والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول فى وزارة الشباب والرياضة عن حقيقة وجود عرض لبيع النادى الإسماعيلى لإحدى الشركات بالخليج العربى خلال الفترة الماضية، حيث أكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الوزارة تلقت عرضا شفهيا من أحد المنتمين إلى النادى الإسماعيلى بوجود عرض لبيع النادى، ضمن الاستثمار الرياضى فى الأندية.

وأضاف المصدر أن الوزارة لم يصلها أى عروض أو مخاطبات رسمية من النادى الإسماعيلى فى هذا الشأن، وحال تلقى خطابات رسمية من الإسماعيلى، ستتتم دراستها قانونيا، بشكل جيد، وفى النهاية تقول الوزارة كلمتها.

وعن رأى الوزارة فى بيع النادى قال المصدر إن وزارة الشباب والرياضة ترحب بالاستثمار فى الأندية المصرية، بما يصب فى مصلحة النادى.

كان كشف عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق أنه تلقى العرض بنفسه منذ شهرين، وقام بمخاطبة محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورحبا بالفكرة التى من شأنها حل كل مشكلات الدراويش، لافتا إلى أنه قد جمعته جلسة يوم الأحد مع المحافظ وعلى أبو جريشة ممثلا للإسماعيلى وتحدثوا هاتفيا مع الوزير لمناقشة عرض الشراء.