الامارات | برقمٍ قياسي جديد.. "تحدي دبي للدراجات الهوائية" يستقطب 50 ألف مشارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت النسخة الخامسة من "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، التي أقيمت فجر اليوم، رقماً قياسياً جديداً من حيث أعداد المشاركين بلغ 50 ألف مشارك، متخطيةً الرقم الأسبق المسجل في نسخة العام الماضي والبالغ 35 ألفاً

كما شهدت النسخة والخامسة وللمرة الأولى سباق تحدي السرعة الذي أقيم على المسار الطويل الممتد لـ 12 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد بدبي، قبل أن يتم الانطلاق رسمياً ولكافة الفئات المجتمعية في حدث "تحدي الدراجات الهوائية" الذي أقيم على مسارين، الأول في منطقة الـ "بوليفارد" وامتد لـ 4 كيلومترات، والثاني ضمن المسار الطويل (12 كيلومتر) الممتد على شارع الشيخ زايد الحيوي.

وأكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، في تصريحات صحفية، عن استقطاب النسخة الخامسة من "تحدي دبي للدراجات الهوائية" لأكثر من 50 ألف دراج من مختلف الأعمار والجنسيات والقدرات البدنية، في رقمٍ قياسي جديد في أعداد المشاركين، ولتبهر دبي العالم مجدداً بهذا النجاح الكبير لهذه الفعالية الفريدة من نوعها، وتعزز مكانتها كأكبر حدث مجتمعي في المنطقة مخصص لركوب الدراجات الهوائية.

ويعد "تحدي الدراجات الهوائية" إحدى أبرز فعاليات "تحدي دبي للياقة"، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وتحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطا ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة.