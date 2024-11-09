بطولة إسبانيا: ثلاثية فينيسيوس تقود ريال لاستعادة نغمة الفوز برباعية ضد أوساسونا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : عاد ريال مدريد حامل اللقب الى نغمة الفوز بعد اسبوعين صعبين وصبّ جام غضبه على ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

ويدين نادي العاصمة الإسبانية بفوزه الى ثلاثية البرازيلي فينيسيوس جونيور (34 و61 و69) والانكليزي جود بيلينغهام (42) فيما أخفق زميلهما الفرنسي كيليان مبابي في معانقة الشباك مرة أخرى، إذ اكتفى بهدف واحد في آخر سبع مباريات.

وقلّص ريال الفارق بينه وبين برشلونة متصدر الترتيب الى ست نقاط، حيث يلتقي النادي الكاتالوني ومضيفه ريال سوسييداد الاحد مع فرصة توسيع الفارق من جديد الى تسع نقاط. الا انّ الميرينغي يملك مباراة أقل بعد أن أرجئت مباراته وفالنسيا الاسبوع الماضي بسبب الفيضانات.

ودخل ريال الى اللقاء ساعيا لتعويض الخسارتين الاخيرتين امام ميلان الإيطالي 1 3 في دوري أبطال اوروبا و0 4 أمام برشلونة الإسباني في عقر داره بسبانتياغو برنبايو.

ولم تخلُ بداية المباراة من نكسة إضافية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إذ غادر مهاجمه البرازيلي رودريغو الذي كان عاد أخيرا بعد إصابة في عضلة الفخذ أمام بوروسيا دورتموند الالماني في 22 تشرين الأول/أكتوبر الملعب وهو يبكي في الدقيقة 20 حيث بدا أنّ إصابته ليست بسيطة.

وسرعان ما خرج مواطنه المدافع إيدر ميليتاو محمولا بعد ست دقائق بعد تعرّضه لإصابة في الركبة اليمنى.

وكان ميليتاو تعرّض في آب/أغسطس 2023، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي من الموسم الماضي ضد أتلتيك بلباو. ابعدت تلك الاصابة ميليتاو عن الملاعب لثمانية اشهر.

وهيمن ريال على اللقاء منذ بدايته باحثا عن استعادة الروح، وتمكن فينيسيوس من افتتاح التسجيل لفريقه (34) اثر تمريرة من بيلينغهام فتقدم البرازيلي بسرعة قبل ان يراوغ مدافعا ويسدد كرة رائعة.

وضاعف بيلينغهام من تقدم فريقه (42) بتمريرة من البديل راوول اسنسيو الذي حلّ مكان ميليتاو، والذي خاض مباراته الاولى بقميص ريال في "لا ليغا". وسجّل بيلينغهام هدفه الأول هذا الموسم.

وواصل ريال في الشوط الثاني هيمنته المطلقة وسجّل فينيسيوس هدفه الشخصي الثاني (61)، وجاءت بتمريرة مباغتة من الحارس الأوكراني اندري لونين الذي أرسل الكرة اثر ركنية لاوساسونا تلقفها فينيسيوس وانطلق بها بمضايقة من مدافع واحد لاوساسونا قبل ان يراوغ الحارس ويسكن الكرة الشباك.

وأضاف فينيسيوس الثالث له "هاتريك" رافعا رصيده الى ثمانية اهداف في الدوري الإسباني بعد خطأ فادح من أحد مدافعي اوساسونا الذي تأخر في تشتيت الكرة، فانقض المغربي براهيم دياس على الكرة ومررها من دون أي انانية لفينيسيوس الذي صوّبها مباشرة داخل المرمى (69).