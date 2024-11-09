شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب اليد على اليابان ودياً للمرة الثانية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره اليابانى بنتيجة 31-28 فى ودية ثانية اليوم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، استعدادا لبطولة العالم القادمة 2025 .

وحقق منتخب يد الفراعنة الفوز فى الودية الأولى أمس الأول بنتيجة 33-23 على نفس الصالة.

وأعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد، قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لوديتي اليابان يومى 7,9 نوفمبر الجارى استعدادا لبطولة العالم.

وضمت القائمة كلا من: محمد على و عبد الرحمن حميد و محمد عصام الطيار و يحيى خالد و محسن رمضان و مهاب سعيد و محمد لاشين و محمد سند و أكرم يسرى و عماد محمد أوكا و أحمد هشام دودو و على زين و عبد الرحمن فيصل و محمد مجدى و سيف الدرع و أحمد خيرى و سيف هانى و أحمد سامح و عمر شريف و أحمد عادل و محمد طارق وأحمد تعبان و خالد وليد و أحمد هشام سيسة و مازن رضا وبلال إبراهيم.

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.