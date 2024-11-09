شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب اليد على اليابان ودياً للمرة الثانية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 09 نوفمبر 2024 06:38 م
فاز منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور على نظيره اليابانى بنتيجة 31-28 فى ودية ثانية اليوم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، استعدادا لبطولة العالم القادمة 2025 .
وحقق منتخب يد الفراعنة الفوز فى الودية الأولى أمس الأول بنتيجة 33-23 على نفس الصالة.
وأعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد، قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لوديتي اليابان يومى 7,9 نوفمبر الجارى استعدادا لبطولة العالم.
وضمت القائمة كلا من: محمد على و عبد الرحمن حميد و محمد عصام الطيار و يحيى خالد و محسن رمضان و مهاب سعيد و محمد لاشين و محمد سند و أكرم يسرى و عماد محمد أوكا و أحمد هشام دودو و على زين و عبد الرحمن فيصل و محمد مجدى و سيف الدرع و أحمد خيرى و سيف هانى و أحمد سامح و عمر شريف و أحمد عادل و محمد طارق وأحمد تعبان و خالد وليد و أحمد هشام سيسة و مازن رضا وبلال إبراهيم.
أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا والأرجنتين والبحرين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز