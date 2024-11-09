شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل البنك الأهلى وفاركو لمباراة اليوم فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء اليوم باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز دورى NILE .

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح ، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط .. أحمد ربيع ، سعيدو سيمبورى، محمد إبراهيم، محمد هلال.

خط الهجوم ..أسامة فيصل، وياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد بسيونى ، أحمد ياسر ريان، أيمن أشرف، محمد فتحى، أحمد النادرى، سيد نيمار، أحمد مدبولى، محمد جريندو.

كما أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد شيكا.

خط الدفاع .. ياسين مرعى ، ينكادا ، محمود جهاد ، عزمى غوما.

خط الوسط .. ، أحمد فؤاد ، وليد فرج ، أحمد جمال ، محمود عماد .

الهجوم .. أحمد شريف ، وعمرو ناصر.