شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 09 نوفمبر 2024 03:20 م
يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن لانطلاق معسكر الفريق غداً، الأحد، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة فى المغرب.س..متى تقام مباراتا مصر أمام كاب فيردى وبوتسوانا؟
ج.. المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي وتقام يوم 15 نوفمبر فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.س..ما موقف منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا حتى الآن؟
ج..ضمن منتخب مصر الصعود لكأس أمم أفريقيا المقبلة، بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.س.. وما أبرز غيابات الفراعنة فى مواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا؟
ج..غيابات الفراعنة المؤكدة حتى الآن الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم مدافعى فريق الأهلى، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وخالد صبحى مدافع المصرى البورسعيدى، وأحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك بسبب الإصابة، وهناك إيقاف للثنائى محمود تريزيجيه ومروان عطية لمدة مباراة واحدة، ومنح محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى راحة.س.. وكيف يتعامل حسام حسن مع غياب زيزو؟
ج..يبحث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن بديل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذي يغيب عن المعسكر المقبل للإصابة، بعد ضمان التأهل لنهائيات أمم أفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات.
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