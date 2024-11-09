شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن لانطلاق معسكر الفريق غداً، الأحد، استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقبلة فى المغرب.

ج.. المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي وتقام يوم 15 نوفمبر فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

‏ج..ضمن منتخب مصر الصعود لكأس أمم أفريقيا المقبلة، بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، وتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

ج..غيابات الفراعنة المؤكدة حتى الآن الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم مدافعى فريق الأهلى، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وخالد صبحى مدافع المصرى البورسعيدى، وأحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك بسبب الإصابة، وهناك إيقاف للثنائى محمود تريزيجيه ومروان عطية لمدة مباراة واحدة، ومنح محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى راحة.

ج..يبحث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن بديل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الذي يغيب عن المعسكر المقبل للإصابة، بعد ضمان التأهل لنهائيات أمم أفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات.