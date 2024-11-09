شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد 3 لاعبين بعد فترة التوقف الدولى.. أبرزهم زيزو والونش والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات 3 لاعبين بعد فترة التوقف الدولي، والتي يستعد فيها منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا، خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى، وذلك بعد ضمان الفراعنة مقعدهم فى كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز بالعلامة الكاملة في خلال المباريات الأربع الماضية.

وينهى ثنائي الزمالك أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي برنامجهما التأهيلي المخصص لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد التوقف الدولي، حيث يعاني "زيزو" من مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، في حين يشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة.

كما استقر البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفنى لفريق الزمالك، على ضم محمود حمدي الونش لقائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 23 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واطمأن الجهاز الفني للزمالك على جاهزية الونش للتواجد فى المباريات بعدما تأكد جوزيه جوميز من قدرة اللاعب على المشاركة، خاصة أنه كان رافضاً لقرار المجازفة به في الفترة الماضية رغم خوضه للتدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية حفاظاً عليه.

ويأتي قرار جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي المتابع لحالة الونش والذى أكد أنه بات قادراً على خوض المباريات مع الفريق الأبيض بصورة طبيعية فضلاً عن تأكيد الونش لمدربه بجاهزيته لتقديم الإضافة للفريق الأبيض في الفترة المقبلة.