شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة عبد الواحد السيد وجوميز بسبب التسريبات فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، لوضع حد للتسريبات التي يتعرض لها الفريق قبل كل مباراة، وتسببت فى حالة من الضيق والحزن الشديد للخواجة.

ونقل جوميز غضبه الشديد لعبد الواحد السيد من تسريب قائمة الزمالك قبل كل مباراة، رغم قرار عدم الإعلان عنها حفاظاً على السرية التامة، فضلاً عن تشكيل الفريق الذى ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الكشف عنه من قبل الجهاز الفني.

وأوضح جوميز لعبد الواحد السيد أن فلسفته أساسها الغلق على الفريق وعدم انتشار أخباره على السوشيال ميديا، إيماناً منه بأن هذه الأمور ستساعد على استقرار الفريق، وعدم تشتت اللاعبين، بسبب ما يحدث من اجتهادات.

ووعد عبد الواحد السيد جوميز بفتح تحقيق في هذه الأمور والكشف عن هوية المتسبب في هذه التسريبات، مؤكداً له أن هذه الأمور لن تتكرر مرة أخرى.

في سياق مختلف، كشف مصدر مقرب من سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللاعب استفسر من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عن سبب استبعاده من مباراة سموحة وأقيمت أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن اللاعب يشعر بالحزن نتيجة استبعاده من قائمة مباراة سموحة، خاصة أنه تفاجئ بالقرار من الجهاز الفني الذى لم يبلغه بأسباب خروجه من اللقاء، فى الوقت الذى تحدثت فيه التقاريرالواردة من داخل النادى الأبيض، بأن القرار فني بحت.