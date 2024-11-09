شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الثانية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

حافظ النادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، قبل ختام منافسات الجولة الثانية بالمسابقة اليوم السبت.

فوز الزمالك على سموحة بثنائية دون رد أمس، الجمعة، جعله يحصد العلامة الكاملة، متساويًا في النقاط مع الأهلي والاتحاد السكندري، إلا أن المارد الأحمر حافظ على الصدارة لتفوقه بفارق الأهداف.



جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

ويتبقى من مباريات الجولة الثانية 3 مباريات تقام اليوم السبت، في الخامسة والثامنة مساءً، تأتي كما يلي:

المصري × الجونة.

البنك الأهلي × فاركو.

سيراميكا × الإسماعيلي.

المصري البورسعيدي الفريق الوحيد من الذين يلعبون في ختام الجولة اليوم السبت، ولديه حظوظ الوصول للعلامة الكاملة حال فوزه على الجونة.

بينما تبحث فرق البنك الأهلي، سيراميكا ، فاركو، الإسماعيلي والجونة عن الفوز الأول.

وتتوقف مسابقة الدوري المصرى بنهاية الجولة الثانية اليوم بسبب الأجندة الدولية حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

يواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

يأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري خاصة أن الاهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.