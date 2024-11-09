شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على طلب سيراميكا فى صفقة بيع أحمد القندوسى والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو النادى الأهلى على طلب نظرائهم فى نادى سيراميكا بتسديد ثمن صفقة شراء الجزائري أحمد القندوسى على قسطين.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع سيراميكا بشأن بيع أحمد القندوسي بشكل نهائي مقابل 700 ألف دولار سيتم دفعها على قسطين، فيما سيحصل اللاعب الجزائري على راتب سنوى قدره 500 ألف دولار.

وكان النادي الأهلي قرر عرض اللاعب الجزائري أحمد القندوسي للبيع بعد تصريحاته الأخيرة بشأن مواطنه زين الدين بلعيد وفشل انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء في بداية الانتقالات الصيفية الماضية.

وأعار الأهلى لاعبه أحمد القندوسي إلى صفوف سيراميكا في بداية الموسم الحالي للمرة الثانية بعد إعارته في الموسم الماضي.

فى سياق آخر، يستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

حقق فريق الاهلى فوزًا مهمًا على فريق زد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، ليحولها بتسديدة أرضية قوية إلى شباك علي لطفي حارس مرمى زد.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى. في المقابل، تعادل فريق زد في مباراته الأولى مع الجونة سلبًا 0-0.

بهذا الفوز، تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط من مباراتين.