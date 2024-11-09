شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود إلى الزمالك في موقعة المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، على ضم محمود حمدي الونش لقائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأطمئن الجهاز الفني للزمالك على جاهزية الونش للتواجد في المباريات بعدما تأكد جوزيه جوميز من قدرة اللاعب على المشاركة خاصة أنه كان رافضاً لقرار المجازفة به في الفترة الماضية رغم خوضه للتدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية حفاظاً عليه.

ويأتي قرار جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي المتابع لحالة الونش والذى أكد أنه بات قادراً على خوض المباريات مع الفريق الأبيض بصورة طبيعية فضلاً عن تأكيد الونش لمدربه بجاهزيته لتقديم الإضافة للفريق الأبيض في الفترة المقبلة.