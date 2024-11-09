شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر تصعيد ثنائى دفاع فى تدريبات الاهلى لمواجهة الاصابات والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تصعيد مدافعان من فرق قطاع الناشئين للتدرب مع الفريق الأول خلال فترة توقف الدوري المصري، بسبب الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر مباراتيه أمام بتسوانا وكاب فيردي في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويتشاور الجهاز الفني للأهلي مع مسئولي قطاع الناشئين لترشيح مدافعان من أجل التدرب مع الفريق الأول وسد العجز في مركز قلب الدفاع، حيث لا يوجد سوى يوسف أيمن، لاسيما مع إصابة الثلاثى رامى ربيعة و ياسر إبراهيم وأشرف داري.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تصعيد ثنائى دفاع لحل مشكلة النقص العددي على أن يتحدد إمكانية استمرارهم في التدرب مع الفريق الأول أو العودة إلى قطاع الناشئين في نهاية فترة التوقف الدولي وعودة اللاعبين الدوليين.

فى سياق أخر، يستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

حقق فريق الاهلى فوزًا مهمًا على فريق زد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، ليحولها بتسديدة أرضية قوية إلى شباك علي لطفي حارس مرمى زد.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى. في المقابل، تعادل فريق زد في مباراته الأولى مع الجونة سلبًا 0-0.

بهذا الفوز، تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط من مباراتين.