شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على زد اف سى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، في الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دورى nile.



الأهلى يتفوق على زد فى القيمة التسويقية

القيمة التسويقية للأهلى وزد اف سى

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لزد اف سى 6.80 مليون يورو

وحقق الاهلى فوزاً عريضاً على سيراميكا بخماسية مقابل هدفين في الجولة الأولى لمسابقة الدوري فيما تعادل زد اف سى مع الجونة سلبياً في نفس الجولة.

ويدخل فريق الاهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بالسوبر المصري ثم التتويج بكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى بالفوز على العين الاماراتى بثلاثية دون رد ثم الانتصار العريض على سيراميكا بضربة بداية الدوري، ومن جانب طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بتقديم أداء قوى وتحقيق الانتصار الثانى على التوالي في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة كريم فؤاد ومحمد هانى وعلى معلول وأشرف داري وعمرو السولية وياسر إبراهيم للإصابة

في المقابل، يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الجديدة من الدوري المصري على حساب الاهلى حامل اللقب.

ويتسلح زد اف سى بنجومه المتألقين في لقاء الليلة أمام الاهلى وهم على لطفى وعبد الرحمن البانوبى وزيكو وشادى حسين.