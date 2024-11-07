دوري الأمم الاوروبية: ناغلسمان يستدعي حارس مانشستر سيتي اورتيغا للمرة الاولى

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : استُدعي حارس مرمى مانشستر سيتي الإنكليزي شتيفان أورتيغا للمرة الأولى إلى منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد أن أعلن المدرب يوليان ناغلسمان تشكيلته الخميس تحضيرا لدوري الأمم الأوروبية.

واستُدعي ابن الـ 32 عاما الى جانب حارسَي شتوتغارت ألكسندر نوبل وهوفنهايم أوليفر باومان في التشكيلة التي ضمت 23 لاعبا.

ويغيب حارس "دي مانشافت" الأول مارك أندري تير شتيغن بسبب إصابة قوية تعرّض لها مع فريقه برشلونة الإسباني.

كما استدعى ناغلسمان من جديد ثنائي وسط بوروسيا دورتموند يوليان براندت وفيليكس نميشا.

ولم يشارك براندت مع المنتخب الألماني منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، فيما نال نميشا دعوته الدولية الاولى تحت قيادة المدرب السابق هانزي فليك في آذار/مارس الماضي.

وتستضيف ألمانيا البوسنة والهرسك في فرايبورغ في 16 الجاري، قبل أن تحل ضيفة على المجر في بودابست بعد ثلاثة أيام.

وسبق أن حسم الالمان تأهلهم الى ربع نهائي دوري الأمم بثلاثة انتصارات وتعادل.

وقال ناغلسمان الخميس "بعد الوصول إلى ربع النهائي مبكرا، نريد الفوز بمجموعتنا في دوري الأمم الأوروبية إذا أمكن أمام جماهيرنا في المباراة على أرضنا في فرايبورغ".

وبالاضافة الى تير شتيغن، يفتقد ناغلسمان للعديد من العناصر بسبب الاصابة على غرار مهاجم وست هام الانكليزي نيكلاس فولكروغ، لاعب شتوتغارت جيمي ليفيلينغ، ولاعبي بايرن ألكسندر بافلوفيتش ولوروا سانيه، ولاعب وسط لايبزيغ دافيد راوم ومدافع دورتموند فالديمار أنتون.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية الخميس أن لاعب الوسط الشاب بول فانر (18 عاما) رفض الدعوة للعب مع المنتخب الأول، مفضلا البقاء مع منتخب تحت 21 عاما.

ويحق لفانر الذي يلعب حاليا على سبيل الإعارة في هايدنهايم من بايرن ميونيخ، اللعب مع منتخبي النمسا وألمانيا. ولم يعلن فانر بعد ما إذا كان سيلعب مع منتخب النمسا أو ألمانيا على المستوى الأول.

في ما يأتي التشكيلة:

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت)، شتيفان أورتيغا (مانشستر سيتي الانكليزي)

الدفاع: ماكسيميليان ميتلشتادت (شتوتغارت)، بنيامين هنريشس (لايبزيغ)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)، روبن غوزنس (فيورنتينا الإيطالي)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)

الوسط: روبرت أندريش، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش، وأنجيلو ستيلر (شتوتغارت)، باسكال غروس، يوليان براندت، فيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)